Non è la prima volta che uno studente porta un’arma in classe. Questa volta, protagonista del gesto è un 14enne di Napoli. Il ragazzino aveva portato una pistola in classe facendola accidentalmente cadere a terra davanti a tutti, professore compreso. Inevitabile la denuncia per porto abusivo di armi per il 14enne, riaffidato poi ai suoi genitori. L’arma è stata sequestrata, ed è risultata essere a salve. Ciò non giustifica naturalmente l’accaduto, tanto che ora il ragazzino rischia spiacevoli conseguenze. Del resto, la gravità di quanto ha fatto parla da sola. Anche se non ci sono stati feriti, si tratta di un episodio gravissimo che non si dovrebbe mai ripetere. Vediamo come sono andate, nel dettaglio, le cose.

14enne porta una pistola a scuola a Napoli

Ci troviamo a Napoli, nella zona orientale della città. E’ un normalissimo giorno di scuola quando, dalla tasca della giacca di un alunno, cade a terra un oggetto piuttosto pesante, che cattura subito l’attenzione di tutti. Si tratta di una pistola: il ritrovarsela a pochi passi sul pavimento, getta il professore nel panico e lo mette subito in allarme. L’episodio ha inizialmente provocato l’ilarità generale dei ragazzini, il giovane è invece rimasto zitto. Ha poi spiegato che l’arma era priva del tappo rosso, e quindi era a salve. Rassicurato da questa informazione, il professore ha contattato il 112. I carabinieri hanno raggiunto l’istituto in pochi minuti, dando inizio ai controlli di rito. Verificando quindi le diverse versioni e sentendo i presenti per ricostruire l’accaduto e individuare le responsabilità.

Denunciato per porto abusivo di armi

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’arma era una riproduzione della pistola tedesca Walther PPK calibro 8. Era una pistola a salve, ovvero un’arma che spara solo cartucce prive di ogiva, il congegno destinato a provocare l’esplosione dei proiettili ai quali viene applicato, emettendo un suono del tutto simile a quello di un’arma reale. Ma non anche, quindi, la pericolosa esplosione dei proiettili.

Sul perché fosse in possesso del ragazzino, e sulle motivazioni che l’avevano indotto a portarla a scuola si continua a indagare. Non ci sono notizie certe in merito. Fatto sta che le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro della stessa. Ma, il fatto che fosse a salve non è bastato a “salvare” il giovane: è stato denunciato per porto abusivo di armi.

