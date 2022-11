Logitech G402 è uno dei mouse da gaming cablati, più venduti su Amazon e udite, udite; oggi è ancora in super offerta grazie ai Black Friday, ad un prezzo ridicolo di soli 28,98 €, grazie a uno sconto FOLLE del 59%. Logitech come tutti ben sappiamo è leader nel settore di accessori tech e la sua linea di prodotti da gaming non ha rivali con queste promozioni pazze. Infine vi ricordiamo che grazie alla politica di Amazon avete 30 giorni di tempo dal ricevimento del prodotto per decidere se effettuare il reso.

Logitech G402: il mouse da gaming definitivo, a un prezzo mai visto prima

Logitech G402 è dotato di tracciamento ad alta velocità grazie al Fusion Engine che offre una delle velocità più elevate di tracciamento tra i mouse da gaming ottici, fino a 500 IPS. Questo mouse è dotato di otto pulsanti programmabili per personalizzare il vostro mouse da gaming Logitech G cablato e impostare i pulsanti sul vostro stile di gioco e salvandoli sul Gaming mouse USB G402.

Scegliete tra un massimo di quattro impostazioni DPI, dal targeting pixel preciso (250 DPI) alle manovre fulminee (4 000 DPI), la frequenza di aggiornamento di 1 MS, garantisce che indipendentemente da quanto siano precise o veloci le vostre mosse sul mouse da Gaming, verranno trasmesse al gioco in tempo record. Logitech G402 è costruito con materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito, che assicurano che le vostre sessioni da gaming sul computer durino più a lungo. Tenete presente che questo mouse funziona su ogni tipo di tappetino. Logitech Il Brand di Accessori da Gaming più venduto al mondo: sulla base dei dati di vendita aggregati indipendenti (FEB ’19 – FEB’20) di tastiere, mouse, cuffie gaming per PC in unità.

Ultime ore disponibili, per poter acquistare questo fantastico accessorio a soli 28,98 €.