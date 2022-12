Dato che in questo momento Amazon sta proponendo degli ottimi sconti per diversi prodotti per scuola e ufficio abbiamo pensato di fare una lista dei migliori 5 articoli essenziali a meno di 20 euro. In questo modo potrai rifornirti di quello che ti serve per cominciare l’anno al meglio.

5 articoli essenziali per scuola e ufficio in super sconto

Ovviamente non si può fare a meno delle penne ed ecco perché il primo articolo della lista è una confezione di 12 Bic Gel a punta media di 0,7 mm con inchiostro nero. Ottime per prendere appunti o fare relazioni. Il fusto interamente ricoperto di gomma in modo da avere un’impugnatura confortevole. Mettila nel tuo carrello a soli 12,63 euro, invece che 17,79 euro.

Il secondo articolo della lista è una penna a sfera Bic a 3 colori. Pensato per avere la massima versatilità. Potrai scrivere con il blu, il nero, il rosso oppure con la matita. È anche dotata di una piccola gomma sul cappuccio e in confezione troverai un portamine che contiene 12 ricariche. È tua a soli 4,85 euro, anziché 7,99 euro.

Passiamo quindi agli evidenziatore e ti segnaliamo questo pacco di 6 pennarelli STABILO con colori assortiti. Hanno una punta media che va da 1 a 4 mm. Questo ti consente sia di sottolineare in modo preciso che anche di scrivere. Avrai a disposizione 6 colori pastello in grado di resistere fino a 4 ore senza cappuccio. Li puoi avere a soli 7,92 euro, invece che 10,20 euro.

Un’altra confezione molto interessante e composta da questo set di 15 evidenziatori STABILO BOSS con colori assortiti. Questi sono dei classici evidenziatore molto belli. Avrai 15 colori diversi di cui 9 pastello e 6 fluorescenti. Sono super resistenti e durano tantissimo. Acquistali su Amazon a soli 14,67 euro, anziché 19,80 euro.

Per ultimo ti segnaliamo questo bellissimo set Parker composto da una penna sfera e una penna stilografica in acciaio inox con finiture in oro, in confezione regalo. Oltre al design stiloso sono anche molto affidabili e garantiscono un’altissima qualità di scrittura. Acquistali su Amazon a soli 18,98 euro, invece che 23,86 euro.

Siamo quindi arrivati alla fine della nostra lista e l’unica cosa che ci sentiamo ancora di consigliarti è di fare presto perché queste sono offerte che non potranno durare a lungo. Inoltre grazie ad Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.