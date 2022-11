Stai pensando di acquistare un tablet perché non riesci più a seguire le tue serie TV o i film dal display dello smartphone? Se sei patito di streaming ti capisco, soprattutto quando ci sono i sottotitoli.

Superata una certa età, ossia *colpo di tosse* i vent’anni *colpo di tosse*, non c’è niente da fare: strizzare gli occhi è essenziale. Ma se ti dicessi che puoi risolvere con una spesa di appena 16,99€. Su Amazon ho scovato questo gioiellino e non potrai che amarlo quindi portalo a casa ora.

Amplificatore di display: il tuo smartphone diventa un cinema

È un prodotto estremamente semplice ma fa il suo dovere senza se e senza ma. Conta che funziona un po’ come una lente di ingrandimento e visto che è completamente richiudibile, occupa lo stesso spazio di un semplice quaderno e puoi portarlo sempre dietro con te.

Sensazionale quanto indispensabile, riesce a duplicare lo schermo del display in una sola mossa superando le dimensioni dei tablet più diffusi in commercio. Infatti la versione che ti sto suggerendo arriva a 12 pollici, ma se vuoi sono disponibili anche quelle da 14 e 16 pollici per non conoscere limiti.

Compatibile con tutti gli smartphone in commercio, lo utilizzi per vedere contenuti in streaming, per passare il tempo su YouTube o ancora su Twitch.

Insomma, non sono io a dirti che uso farne, no?

Non aspettare un secondo in più e rendi la visione dei contenuti ancora più epica.

