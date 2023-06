Proteste a Ferrara per la mancanza di carta igienica nelle scuole primarie: 277 genitori hanno firmato una petizione per il Comune e per i dirigenti scolastici locali all’interno della quale si evidenzia l’insufficiente disponibilità e gestione della carta igienica all’interno delle scuole della città ed i relativi disagi causati agli studenti. Approfondiamo i dettagli di questa vicenda e le cause che ne stanno alla base.

Nelle scuole di Ferrara manca la carta igienica

Secondo i promotori, in molte scuole di Ferrara la carta igienica è assente o, se c’è, viene distribuita in quantità limitate dai collaboratori scolastici, causando diversi disagi agli studenti. Quello della scarsità della carta igienica sarebbe un problema diffuso: un’indagine effettuata su 12 scuole ha rivelato che 10 di esse non dispongono di portarotoli nei bagni, e la metà non ha sempre la carta a disposizione. La situazione, secondo i genitori, non è sostenibile, e richiede un intervento immediato delle autorità competenti. Questo è stato l’input che ha portato le famiglie a cercare una soluzione tramite questa iniziativa.

Uno dei punti chiave è la collocazione strategica dei portarotoli nei bagni, in particolare dove attualmente mancano e la cui assenza, problema frequente nelle scuole della città, porta a situazioni poco igieniche e spiacevoli che mettono a disagio gli studenti. I sottoscrittori chiedono che sia garantita inoltre una fornitura costante di carta, in modo che sia sempre disponibile per gli studenti. Con l’installazione di portarotoli adeguati, i sottoscrittori sperano di migliorare l’esperienza degli studenti e di ridurre la necessità di pulizie straordinarie.

La petizione vuole promuovere anche il senso di rispetto delle cose comuni

Se il principale obiettivo della petizione è quello di migliorare l’igiene, non è il solo che i genitori vogliono perseguire. Impegnandosi a collaborare con le istituzioni per educare i bambini sull’uso corretto della carta, prevenendo sprechi e atti vandalici, vogliono di fatto promuovere un senso di responsabilità e rispetto tra i giovani e nei confronti dei beni comuni. Secondo i firmatari, solo attraverso queste misure sarà possibile assicurare un ambiente igienico adeguato e favorire la crescita di cittadini consapevoli e responsabili. La petizione è da considerarsi un appello urgente alle autorità competenti affinché si prendano provvedimenti immediati per soddisfare le richieste avanzate.

