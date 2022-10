Durante la pandemia di COVID-19 ci siamo resi conto di quanto alcuni dispositivi tech siano fondamentali nelle nostre vite: per il lavoro, lo studio, la vita sociale e – ovviamente – l’intrattenimento. In una ipotetica classifica, ai primi posti troveremmo sicuramente i computer, più precisamente i notebook, oggi utili più che mai anche per gli studenti. Per questo motivo va segnalata l’offerta del 38% sul Chromebook 311 di Acer che porta il prezzo finale a soli 179 euro.

Il Chromebook 311 – al pari degli altri device della stessa categoria – è una macchina affidabile, leggera, facile da utilizzare e soprattutto alla portata di tutti. Il suo nome deriva dal fatto che il sistema operativo su cui è basato è Chrome OS di Google, molto più user friendly di Windows e macOS.

Con il notebook di Acer puoi svolgere le principali attività senza intoppi, come navigare sul web, rispondere alle email, effettuare ricerche, guardare contenuti in streaming, creare e modificare documenti e fare videochiamate. Il gaming più sfrenato, purtroppo, non è alla sua portata (per quello bisogna puntare su prodotti di fasce economiche di gran lunga superiori). Il display HD LCD è da 11,6 pollici con un buon angolo di visione.

In sintesi, potremmo dire che il Chromebook 311 di Acer è un computer che consuma pochissimo dal punto di vista energetico ma mette sul piatto un software più che scattante. Questo anche grazie al processore Intel Celeron N4020, 32GB di archiviazione interna, 4GB di RAM e la scheda grafica Intel UHD Graphics 600.

Attualmente segnalato su Amazon in “disponibilità immediata”, meglio non lasciarsi sfuggire questo Chromebook a meno di 180 euro.

