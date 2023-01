I Chromebook sono dei laptop con sistema operativo proprietario di casa Google. Non tutti conoscono questi dispositivi, tuttavia sono il giusto compromesso fra prezzo e prestazioni per tutti gli universitari che necessitano di un nuovo laptop per studiare, prendere appunti, fare ricerche e compilare fogli exel. Oggi su Amazon c’è un’ottima offerta per quanto riguarda l’Acer Chromebook 314. Un PC portatile compatto e dal bel design, che grazie allo sconto del 22% lo potete acquistare a soli 349,00 €. Ricordatevi che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Acer Chromebook 314: dovete prendere questa offerta al volo

Acer Chromebook 314 ha un basso consumo energetico e una buona velocità del software, grazie al processore Intel di ultima generazione; queste prestazioni consentono di lavorare sul vostro Chromebook Acer a progetti grafici complessi in modo semplice e veloce. Chrome OS ottimizza le prestazioni della batteria e vi permette di fare di più con ogni carica, dandovi un’autonomia fino a 12 ore. Un’intera giornata di studio e non dovete avere sempre con voi l’alimentatore.

Sistema operativo veloce, semplice e sicuro per l’Acer Chromebook 314, creato da Google e progettato per come viviamo oggi. Si avvia in pochi secondi, antivirus integrato e aggiornamenti automatici che lo fanno rimanere veloce, sicuro e come nuovo nel tempo. Sul web o con la miriade di app disponibili nel Google Play Store, Chrome OS, vi consente di fare tutto ciò che volete. Per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Online e offline.

Con un piccolo aiuto da Google la portabilità è la caratteristica chiave di questo Acer Chromebook 314, più piccolo di un foglio A4 e pesante solo 1,5 kg. Sta comodamente in una borsa piccola ed è sempre pronto all’uso. Non perdete questa offerta e acquistatelo subito su Amazon a soli 349,00 €.