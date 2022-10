Amanti delle tastiere RGB e computer “tamarri”, oggi su Amazon c’è un’offerta pazzesca per quanto riguarda l’Acer Nitro 5, un PC da gaming con prestazioni altissime, ma ad un prezzo di soli 1.499,00 €, praticamente uno sconto di 300 euro. Non temete se non potete pagarlo tutto in una volta, grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate. Questo Notebook ha davvero prestazioni elevate se pensiamo al rapporto qualità – prezzo. Lui non solo vi consente di essere in prima linea quando dovete prendere appunti all’università o consegnare un file Exel, ma vi consente di giocare ai vostri titoli preferiti quando decidete di staccare la spina dagli studi.

Acer Nitro 5: la potenza al vostro controllo

Stiamo parlando di un notebook da gaming, quindi andiamo dritti al punto elencando quelle che sono le sue caratteristiche principali. Tanto lo sappiamo che è quello ciò che davvero vi interessa:

Qui trovate il più recente processore Intel Core di 11a generazione i9-11900H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB dedicati;

Configurate il vostro notebook da gaming con l'ampio spazio di archiviazione e fino a 32 GB di RAM;

Studiate e giocate al meglio con il display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) e refresh rate di 144 Hz. Godetevi un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi grazie a questo schermo con cornici sottili;

WINDOWS 11: menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tenete e accedere al mondo dell’informazione;

Se il gioco si scalda, questo notebook Acer mantiene il sangue freddo: CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU, mentre con NitroSense potete gestire e monitorare il sistema in tempo reale;

Raggiungete velocità elevate sul vostro PC da gaming portatile Acer grazie all'Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6;

Lui è il PC perfetto per voi, con prestazioni ai vertici di categoria e un prezzo di soli 1.499,00 €.