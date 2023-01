Ogni volta che si deve acquistare un nuovo PC portatile è difficile capire quale sia il prodotto migliore da acquistare. In effetti il panorama tech odierno è pieno di marchi e dispositivi per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tuttavia se siete degli universitari e vi serve un portatile solo per poter studiare all’università e a casa, non vi serve un prodotto troppo performante. Potete acquistare un laptop economico, ma che sia affidabile e potente il giusto. Acer Swift 1 è un laptop elegante e sottile da poter portare sempre con voi, oggi in offerta su Amazon a soli 329,00 €.

Non preoccupatevi se non potete pagare questo portatile in un’unica soluzione. Grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Acer Swift 1: a questo prezzo è super interessante

Se scegliete Acer Swift 1 affermate la vostra indipendenza e il vostro stile. L’elegante struttura in metallo, con spessore di 14.95 mm, risulta piacevole al tatto e dona personalità. Lo schermo con design a cornice sottile, area di visualizzazione estesa, risoluzione Full HD e tecnologia IPS per colori vividi fino a 170 gradi. Inoltre c’è la tecnologia Acer Color Intelligence, che ottimizza il colore e la luminosità senza sovrasaturazione.

Acer Swift 1 ha il processore Intel Pentium Silver N5030 di ultima generazione, che vi permette di svolgere qualsiasi tipo di mansione, dai noiosi lavori giornalieri alle attività più complesse. Sfruttate le connessioni veloci alle reti wireless con la più moderna tecnologia tramite Intel Wi-Fi 6 2 x 2 a doppia banda; scoprite l’ampia scelta di porte disponibili tra cui USB-C e USB3.2 Gen 1 per il trasferimento rapido dei dati.

Le vostre giornate universitarie sono piene di innumerevoli attività, avete sicuramente bisogno di un PC portatile che duri a lungo. Con un’autonomia fino a 16 ore, Acer Swift 1 potrebbe essere il fedele compagno che stavate cercando. Non perdete questa offerta e acquistatelo subito su Amazon ad un prezzo di soli 329,00 €.