Ancora sopravvivono alcune offerte dedicate al Black Friday. Se nei scorsi giorni non siete riusciti ad acquistare il laptop che speravate, non temete, avete ancora un po’ di tempo grazie a questa offerta. Acer Swift 3 è un PC portatile con un ottimo rapporto qualità – prezzo, e adesso grazie allo sconto del 30 % diventa anche irresistibile. Infatti potete comprare questo favoloso laptop a soli 699,00 €, un prezzo davvero conveniente per le prestazioni di cui è dotato questo portatile.

Non temete se non potete pagarlo tutto in un’unica soluzione, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero che partono dal mese successivo all’acquisto.

Acer Swift 3: non troverete di meglio a questo prezzo

Acer Swift 3 ha un processore Intel Core i7 di 11° generazione, 8 GB di RAM DDR4 e una scheda grafica Intel Iris Xe che vi consente di svolgere qualsiasi attività voi necessitiate per la vostra vita universitaria. Il nuovo sistema operativo Windows 11 ha il menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tenete e accedere al mondo dell’informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il vostro PC portatile.

Acer Swift 3 non ha certo problemi di peso. Lo chassis in metallo pesa solo 1,2 kg e ha uno spessore di appena 15,95 mm, sono le dimensioni perfette per portarlo sempre con voi nello zaino universitario. Grazie alle due sottili cornici e all’incredibile rapporto schermo-chassis, la visualizzazione è più ampia su uno schermo IPS FHD da 14″ 16:9, grazie anche alle tecnologie Acer Color Intelligence ed ExaColor. Quando siete in giro tutto il giorno dovete contare su una batteria potente: con 48 Wh sarete coperti fino a 10 ore. In caso di emergenza, con una ricarica rapida di soli 30 minuti potete guadagnare 4 ore in più di autonomia.

Non perdete tempo e acquistate Acer Swift 3 in comode rate a tasso zero a soli 699,00 €.