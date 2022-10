Ti vedo che ti incammini verso la scuola o l’università e ascolti un po’ di musica per iniziare con il piede giusto la giornata. Ma come la stai ascoltando? Con gli auricolari cablati, quindi meglio puntare su un upgrade di qualità ma non eccessivamente costoso. Gli AirPods di terza generazione e con custodia di ricarica MagSafe sono in offerta su Amazon a 169 euro. Grazie allo sconto del 23% risparmi un bel po’, soldi che risparmi anche se scegli di pagare a rate: 5 da 33,80 euro al mese.

Per chi ha un iPhone, gli AirPods – a prescindere dal modello – sono i migliori auricolari wireless da abbinare. Si sincronizzano con lo smartphone in un lampo e garantiscono una qualità non riscontrabile in prodotti di altri brand.

Pensa che supportano l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, così da assicurare un audio tridimensionale, e l’equalizzazione adattiva. In pratica, gli AirPods 3a Gen sono in grado di calibrare la musica in base alla forma del tuo orecchio. Pazzesco, non è vero?

Il design è il top, affusolato e senza copriauricolari, che a molti danno fastidio. E poi supportano i comandi vocali e ovviamente quelli touch, per controllare facilmente la musica e le chiamate. Tutto è a portata di orecchio.

Per quanto riguarda la batteria, con una sola ricarica gli AirPods mettono sul piatto circa 6 ore di autonomia, che diventano 30 se si considera la custodia di ricarica MagSafe. Insomma, non resterai mai senza la tua musica preferita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.