Ancora non avete uno smartwatch nel 2023? Grazie a un dispositivo del genere potete tenere sotto controllo tutte le notifiche più importanti, anche quando siete lontani dal vostro smartphone. Ma non solo, potete monitorare anche alcuni dei vostri parametri di salute più importanti. Non temete, non dovete spendere una barca di soli per portarvi a casa un prodotto affidabile e di qualità, e oggi su Amazon c’è un offerta molto interessante. Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch costruito con ottimi materiali e dalle alte specifiche tecniche, oggi in sconto a soli 124,90 €. Un prezzo che potete pagare in comode rate grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon. Stiamo parlando di rate a tasso zero.

Amazfit GTS 2 Mini: a questo prezzo non troverete di meglio

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini supporta il controllo della riproduzione della musica mobile attraverso l’orologio e, con un enorme 3 GB di memoria musicale locale, potete trasferire 300 – 600 delle vostre canzoni preferite sull’orologio tramite il vostro smartphone. Attivate una delle 90 modalità sportive di cui avete bisogno e, al termine dell’esercizio, l’orologio sportivo Amazfit GTS 2 Mini produrrà un rapporto analitico corrispondente che è anche visualizzabile nell’app mobile, per aiutarvi a migliorare continuamente il tuo piano di allenamento. Inoltre, questo smartwatch è impermeabile a 5 ATM e adatto per orologi tradizionali di fascia alta e può essere indossato senza preoccupazioni per l’uso quotidiano o durante il nuoto.

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini è dotato dell’ultimo sensore ottico di tracciamento biologico ad alta precisione BioTracker 2 PPG auto-sviluppato. Grazie al potente motore del sensore, realizza davvero una protezione completa della salute, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno nel sangue, il livello di stress e il monitoraggio della qualità del sonno. Non perdete questa offerta e acquistate subito questo fantastico prodotto ad un prezzo di soli 124,90 €. Sbrigatevi, le scorte disponibili sono quasi finite.