Per tutti voi che avete un anima sportiva, a fine 2022 non potete non avere ancora uno smartwatch per tenere controllo della vostra salute e notifiche. Amazfit T-Rex Pro è uno smartwatch dal look aggressivo e dall’ottimo rapporto qualità – prezzo. Questo favoloso dispositivo è in sconto oggi su Amazon a soli 119,90 €, grazie a uno sconto del 29%. Ricordatevi che grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero.

Amazfit T-Rex Pro: lo amerete alla follia

Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo. La lunetta esterna subisce un processo di spruzzatura di metallo, che esalta le ricche trame del corpo dell’orologio leggero, pesa soltanto 60 grammi. Il cinturino in silicone è delicato sulla pelle e ha un design traspirante per garantire che rimanga asciutto e comodo.

Amazfit T-Rex Pro è un partner di esplorazione di alto livello, che supporta quattro sistemi satellitari di navigazione globale, un sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno, un rilevatore meteo, un monitor alba e tramonto, una corrente visualizzazione delle fasi lunari, bussola e altimetro barometrico. Con un grado di certificazione a 10 ATM, è resistente all’acqua fino a una profondità di 100 metri e può accompagnarvi mentre navigate, nuotate o esplorate il mondo sottomarino.

Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati critici come frequenza cardiaca durante l’allenamento, distanza percorsa, velocità di movimento e calorie bruciate in tempo reale. Tutto questo per aiutarvi a monitorare e migliorare la vostra prestazione atletica. Quando è completamente carico, potete rilassarvi e godervi fino a 18 giorni di attività e progredire con un utilizzo normale, o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso.

Non perdete questa incredibile offerta e acquistatelo a soli 119,90 €.