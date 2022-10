Alexa è l’assistente vocale più famoso che ci sia, infatti suoi dispositivi sono conosciuti e venduti in tutto il mondo. Avere uno speaker Alexa a casa oggi, può esservi utile per molteplici utilizzi. Il loro dispositivo più venduto è l’Echo Dot di terza generazione, che oggi è in offerta su Amazon a soli 29,99 €. Questa è l’occasione perfetta per comprare finalmente il vostro primo Alexa con uno sconto del 40%, per rendere le vostre giornate ancora più smart.

Amazon Alexa Echo Dot di 3° generazione: lo speaker per la smart home più venduto sul mercato

Grazie a questo incredibile dispositivo di casa Amazon potete dare una svolta smart alle vostre giornate in casa. Grazie a questo speaker per esempio, potete impostare la sveglia all’orario che preferite, in modo tale da non fare più tardi all’università. Ma non solo, potete rendere la vostra stanza più smart, basta collegare i dispositivi tech o le lampade a delle prese smart da collegare ad Alexa, in modo tale da poter controllare tutto semplicemente con la vostra voce. Infatti in questo modo potete creare l’ambiente perfetto con un solo comando vocale, al resto ci penserà lei.

Usare Amazon Alexa è davvero estremamente semplice, basta collegare l’app sul vostro smartphone, creare un account e dopodiché potrete impostare tutte le vostre preferenze, direttamente dal vostro device. Non c’è bisogno di pensarci su, l’Echo Dot di 3° generazione a soli 29,99 € su Amazon è davvero un buon affare. Inoltre vi ricordiamo che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso del prodotto ed essere così rimborsati dell’intera somma. Praticamente con questo e-commerce siete soddisfatti o rimborsati, ma se deciderete di acquistare uno speaker per la smart home come Alexa. siamo sicuri che non ve ne pentirete assolutamente, basta vedere le infinite recensioni positive che ha questo prodotto.