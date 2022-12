Da quanto tempo stai rimandando l’acquisto di un Apple iPad Air? Approfitta di questa offerta per le festività natalizie e acquistatelo a soli 710,00 € con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Sì, hai capito bene. Grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, puoi acquistare un prodotto come un iPad senza preoccuparti troppo del costo. Dopotutto, quando si tratta di tablet, pensiamo sempre ai prodotti Apple, ma sappiamo che non sono affatto economici, motivo per cui l’offerta di finanziamento di Amazon è ottima.

Apple iPad Air: sarete l’invidia dei vostri compagni universitari

Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali dell’iPad Air, il più venduto tablet di casa Apple:

Display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso;

Chip Apple M1 con Neural Engine per prestazioni mai viste prima;

Camera grandangolare da 12MP, per fotografare gli appunti sulla lavagna del professore;

Fotocamera frontale da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica per effettuare delle videochiamate nitide e chiare;

Fino a 256GB di archiviazione grazie a SSD interno, per memorizzare tutti i vostri file universitari;

Disponibile nei colori blu, viola, rosa, galassia e grigio siderale per trovare il look perfetto al vostro stile;

Altoparlanti stereo in orizzontale, per godere della vostra musica e serie TV preferite, durante le pause a pranzo;

Ricorda anche che Apple ha uno dei migliori servizi clienti al mondo e qualsiasi problema tu abbia con il tuo prodotto Apple è solo un viaggio in qualsiasi Apple Store. Ora capisci perché l’Apple iPad Air è uno dei tablet più apprezzati sul mercato e perché devi acquistarlo subito a 710,00 € con la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.