Se siete amanti del vintage e state cercando un tablet Apple perché non volete rinunciare all’affidabilità e allo stile, ma allo stesso tempo non volete spendere molto, perché sapete quale sarà il vostro reale utilizzo con esso. L’unica scelta possibile è quella di acquistare un iPad Mini 4 ricondizionato, che grazie ad un’ulteriore sconto del 32%, oggi lo potete acquistare su Amazon a soli 175,89 €.

Come tutti ben sappiamo ormai, il sigillo di “prodotto ricondizionato” di Amazon è un marchio di garanzia. I prodotti vengono sottoposti a test rigidi e controllati sotto ogni punto di vista, per poi essere rivenduti come dispositivi usati, ma come nuovi. A questo si aggiunge anche la straordinaria qualità e affidabilità dell’azienda Apple.

Apple iPad Mini 4: ancora oggi un ottimo alleato per il vostro tempo libero e per lo studio

Se sapete già che il vostro utilizzo di un tablet si limita alla riproduzione delle vostre serie TV preferite durante la pausa pranzo, alle ricerche online e giusto qualche foto agli appunti dei vostri compagni universitari, non ha senso spendere cifre esorbitanti e iPad Mini 4 è in grado di svolgere questi lavori in maniera eccezionale.

Qui troviamo uno schermo da 7,9 pollici, che anche se non è il più recente in termini di tecnologia, rimane pur sempre un ottimo pannello per guardare i vostri contenuti audiovisivi preferiti, sia che voi siate all’università oppure a casa. Questo è il modello Wi-Fi con 16 GB di memoria interna e come garantisce Amazon, è ricondizionato in condizioni eccellenti, praticamente è pari al nuovo.

Ricordatevi che acquistare un prodotto su Amazon è super sicuro, non perdete questa occasione ed acquistate l’Apple iPad Mini 4 a soli 175,89 €. Con un prezzo così non è facile trovare un tablet migliore, soprattutto se parliamo di prodotti di casa Apple.