Spesso, per non dire sempre, quando si parla di laptop compatti, leggeri, affidabili e potenti, si pensa subito ai MacBook. In effetti Apple è riuscita ha creare un’ottima immagine di sé nel corso degli anni, diventando così uno standard nel panorama della tecnologia. I suoi prodotti non sono soltanto un punto di riferimento per gli acquirenti, ma anche per le altre aziende tech.

Se state cercando un laptop di ottima qualità, la vostra scelta non può che ricadere sul MacBook Air con chip M1, che oggi trovate scontato su Amazon a soli 1.000,00 €. Questo è uno sconto del 19%, ovvero 23o euro in meno rispetto al prezzo di mercato, un’offerta davvero importante per un dispositivo del genere.

Apple MacBook Air con Chip M1: il compagno insostituibile per l’università

Innanzitutto, il MacBook Air è tra i laptop più sottili e leggeri dell’intero panorama di C portatili oggigiorno. Il suo telaio interamente in alluminio vi consente di trasportarlo nello zaino dell’università senza la minima preoccupazione. Questo computer è solidissimo, ma anche super affidabile grazie all’ottima assistenza clienti di Apple che è tra le migliori al mondo.

Anche lato prestazioni nulla da temere, con questo prezzo è davvero difficile trovare PC più prestanti di lui. Qui troviamo un bellissimo display retina da 13″, 8 GB di Ram e 256 GB di SSD interno per l’archiviazione veloce dei vostri dati. Ma la vera novità è il Chi M1, proprietario di casa Apple, che gli garantisce prestazioni mai viste prima.

Non temete se non potete pagarlo tuto in una volta, il servizio Cofidis di Amazon vi consente di acquistarlo in comode rate a partire dal mese successivo che vi arriva. Non fatevi scappare questa incredibile offerta e acquistate in nuovo MacBook Air da 13″ pollici a soli 1.000,00 €, grazie a questo favoloso sconto del 19%.