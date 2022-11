Gli smartwatch nel 2022 sono accessori molto utili, quasi indispensabili e se possiedi già uno smartphone Apple, questo Apple Watch SE è un ottimo affare su Amazon a soli 289,00 €. Quello scontato è il modello GPS con frame in alluminio da 44 mm. Affidati a un dispositivo come questo per migliorare la vita del college, permettendoti di controllare l’ora, rispondere alle chiamate e controllare le notifiche quando sei di fretta o senza togliere lo smartphone dalla tasca o dallo zaino.

Apple Watch SE: tutti dovrebbero averlo al polso

Apple è sinonimo di qualità e affidabilità e i suoi prodotti non ti lasceranno mai insoddisfatto. Oggi possedere un Apple Watch SE significa semplificare e velocizzare molte situazioni quotidiane, rendendo la tua vita universitaria più produttiva. Ad esempio, con il GPS fornito su questo modello, puoi ricevere chiamate o messaggi direttamente dall’orologio. Puoi misurare la tua attività quotidiana e vedere i tuoi progressi direttamente nell’app Fitness sul tuo iPhone. Puoi registrare ogni tuo allenamento, come: corsa, camminata, ciclismo, yoga, nuoto e ballo. Se la tua frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, o se la tua frequenza cardiaca è irregolare, le notifiche arriveranno direttamente per avvisarti.

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina del modello Series 6, quindi lo puoi vedere a colpo d’occhio. Dispone inoltre di sensori avanzati per monitorare gli obiettivi di allenamento e fitness. Con l’app Sleep, può aiutarti con la routine della buonanotte e tenerti informato sul tuo sonno. È l’alleato perfetto per il controllo dello stress e la salute durante gli esami. Approfitta oggi stesso di questa offerta su Amazon per acquistare l’Apple Watch SE GPS a soli 289,00 €. Ricordati che grazie al servizio Cofidis del noto e-commerce, lo puoi pagare in comode rate.