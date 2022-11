Continuano le super offerte su Amazon grazie ai Black Friday Days, migliaia di prodotti con sconti assurdi per tutti i gusti e tutte le categorie. Solitamente quando ci sono questi giorni di promozioni forti, quelli che vanno per la maggiore sono i prodotti tech, soprattutto di marche costose. Infatti l’azienda che viene spesso più monitorata è quella di Cupertino, sperando di trovare offerte interessanti.

L’Apple Watch serie 7 su Amazon costa soli 389,00 €, questo è tra gli smartwatch più richiesti sul mercato e se siete già possessori di uno smartphone Apple, la scelta definitiva non può che essere questo smartwatch. Inoltre ricordatevi che se non lo potete pagare tutto in un’unica soluzione, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Apple Watch serie 7: basta scuse, lo dovete comprare subito a questo prezzo

Ecco a voi le caratteristiche principali dell’Apple Watch serie 7:

Con il modello GPS potete rispondere a chiamate e messaggi dall’orologio;

Il display Retina always-on è quasi il 20% più ampio rispetto ai modelli Series 6: tutto è più semplice da vedere e leggere;

Il robusto cristallo anteriore conferisce una resistenza alla polvere di grado IP6X, ma non solo, il design è a prova di nuoto;

Nuovi allenamenti Tai Chi e Pilates, e tantissimi altri fra cui Corsa, Yoga, Nuoto e Ballo;

Con Apple Watch misurate ogni giorno quanto vi muovete e potete controllare i vostri progressi nell’app Fitness su iPhone;

Sincronizzate la vostra musica, podcast e audiolibri preferiti, per ascoltarli anche mentre vi allenate;

Apple Watch Series 7 richiede iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo;

Misurare l’ossigeno nel sangue con un sensore e un’app all’avanguardia;

Potete fare un ECG quando e dove volete;Vi arriveranno notifiche sullo smartphone in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare;

Sbrigatevi ad acquistarlo, i Black Friday non dureranno per sempre e fra poco questa offerta finirà. L’Apple Watch serie 7 lo potete acquistare a soli 389,00 €.