Aprilia eSRZ non solo è uno dei monopattini elettrici più venduti su Amazon, ma è anche tra i migliori in termini di qualità dei materiali e di affidabilità di costruzione. Dopotutto stiamo parlando di un prodotto made in Italy. Inoltre questo modello è dotato di tutti gli ultimi sistemi di sicurezza previsti dalla legge e non, per permettervi di stare il più sicuri possibile sulla strada.

Inoltre questo strabiliante monopattino di alta qualità, oggi è in super sconto su Amazon ad un prezzo di soli 327,00 €, grazie a uno sconto FOLLE del 34%. Non finiscono qui le belle notizie. Se non avete la possibilità di pagarlo tutto in una volta non temete, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate a tasso zero che partono dal mese successivo all’acquisto.

Aprilia eSRZ: il monopattino che non vi aspettavate a questo prezzo

Raggiungere l’università in poco tempo non sarà più un problema grazie all’Aprilia eSRZ, dotato di un motore Brushless da 300 W, che vi permette di affrontare percorsi stradali ad una velocità massima di 20Km/h e con pendenza fino al 22%. Gli indicatori di direzione di serie vi permetteranno di destreggiarvi nel traffico urbano in totale sicurezza. I due freni indipendenti di cui è dotato questo monopattino, anteriore elettronico e posteriore a disco, vengono azionati da una singola leva per garantire una frenata dolce e sicura in ogni situazione.

Le ruote del monopattino Aprilia eSRZ da 8.5“ vi permettono di affrontare con sicurezza e fluidità qualsiasi tipo di strada urbana. La batteria da 216 W vi permette di percorrere fino a 25 Km. La ricarica è semplice, vi basterà attaccare il caricabatteria incluso nella confezione al monopattino e in 4 ore il vostro monopattino sarà pronto per accompagnarvi dove volete.

Non perdete altro tempo e approfittate su bito di questa incredibile offerta, acquistando il nuovo Aprilia eSRZ a soli 327,00 €.