Quando si pensa ai giorni Black Friday, si pensa a sconti assurdi che superano anche il 50%, sono queste le offerte che stanno cercando le persone in questi giorni. Se avete bisogno di un nuovo asciugacapelli professionale multifunzione, abbiamo trovato la promozione definitiva per voi. Rowenta è ormai da anni azienda leader nel settore di dispositivi tech rivolti al mondo della bellezza e della cura della persona e il suo modello CV8730 Infiniti Pro è uno dei modelli professionali di punta, oggi in super sconto su Amazon a soli 29,99 €. Stiamo parlando di uno sconto del 53%, quindi superiore al metà prezzo.

Asciugacapelli professionale Rowenta: non troverete di meglio a questo prezzo

Ottenere risultati professionali come in un salone di bellezza, è semplice grazie all’asciugacapelli professionale Rowenta Infiniti Pro. Il motore AC pro-grade eroga aria a una velocità fino a 120km/h, 2 concentratori ultrasottili e un diffusore vi aiutano a definire e creare il proprio stile. Con la nuova funzione Ionic Control si può personalizzare lo styling anche in funzione del tipo di capello. I capelli vengono ricoperti da milioni di ioni che eliminano l’elettricità statica e li rendono morbidi e lucenti. Infine il calore emesso dalla griglia rivestita in ceramica potenzia l’effetto.

Questo asciugacapelli professionale Rowenta è il modello definitivo che stavate cercando in super sconto su Amazon, infatti lo potete acquistare al prezzo stracciato di soli 29,90 €, grazie a uno sconto folle del 53%. Grazie a questo accessorio sarete sempre con il look perfetto per poter andare all’università. Inoltre vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete fare il reso gratuito del prodotto entro 30 giorni dal suo acquisto. Amazon continua ad affermarsi la miglio piattaforma sul web, dove poter acquistare qualsiasi prodotto si voglia ed essere comunque super garantiti dalla qualità.