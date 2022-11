Vorresti avere un mini aspirapolvere senza fili in grado di aspirare in modo potente ma senza spendere un occhio della testa? Allora sono certo che questa offerta di Amazon fa proprio al caso tuo. Metti subito nel tuo carrello l’aspirapolvere Uraqt a soli 28,79 euro, invece che 39,99 euro.

Grazie a questo dispositivo potrai avere tutto pulito in pochissimo tempo. È molto versatile e si adatta a ogni tua esigenza. Lo potrai usare ad esempio nella tua auto, sul materasso, sul divano, sulla tastiera del tuo PC e in molti altri modi. Tantissimi utilizzi in un solo dispositivo pratico e leggero. Soprattutto molto potente e senza fili.

Oggi puoi fare un colpaccio e portarti a casa un ottimo prodotto con un notevole risparmio. Vai subito su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere Uraqt a soli 28,79 euro. Grazie ad Amazon Prime la spedizione è rapida e gratuita in tutto il paese.

Aspirapolvere Uraqt: silenzioso, potente e versatile

Questo aspirapolvere riesce a produrre meno di 78db di suono permettendoti così di utilizzarlo senza disturbare chi magari è nelle altre stanze e sta riposando. Nonostante questo però ha un potente motore da 120W e una forte turbina metallica in grado, non solo di aspirare la polvere, ma anche i peli di animali domestici e le briciole. Ha una batteria che può durare dai 20 ai 30 minuti con una sola ricarica.

In confezione troverai un tubo snodabile e altri 3 accessori utili per pulire bene tutte le aree di casa tua o della tua auto. In base a ciò che devi pulire potrai facilmente smontare e montare il kit adatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte riuscirai a maneggiarlo facilmente con una sola mano senza sforzarti. È molto semplice da pulire, infatti potrai semplicemente rimuovere il filtro e immergerlo nell’acqua.

Non c’è davvero tempo da perdere perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini aspirapolvere Uraqt a soli 28,79 euro, invece che 39,99 euro.