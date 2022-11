Perché spendere una barca di soldi per comprare un laptop che vi serve principalmente per scrivere gli appunti, fare ricerche online e delle videochiamate? La maggior parte dei PC portatili, per non dire tutti, hanno ormai un comparto hardware che vi consente di svolgere questi lavori molto tranquillamente. Quello che dovete vedere sono: le dimensioni, la robustezza e l’affidabilità dell’ultrabook. Per capire se è il prodotto giusto da portare nello zaino dell’università e da avere sempre con voi. Un esempio è l’Asus Chromebook da 14″, un laptop fantastico che oggi è scontato del 47% su Amazon, stiamo parlando quasi del metà prezzo. Infatti lo potete acquistare a soli 199,00 €. Affrettatevi questa è un’offerta da non perdere!

Asus Chromebook: non troverete di meglio a questo prezzo

L’Asus Chromebook C425 è ultra-portatile e leggero, con un design NanoEdge a cornice stretta, 18 mm di spessore e pesa solo 1,51 kg. È dotato di una videocamera HD 720p per le vostre videochiamate e la cerniera si apre fino a 180° per un multitasking più semplice e un intrattenimento più coinvolgente.

Pratico, sicuro e ultraportatile, questa linea di Chromebook Asus è perfetta per l’uso quotidiano. Dotato di un display HD da 14 pollici, l’Asus Chromebook C425 è dotato di un processore Intel Celeron N4120, grafica integrata Intel HD Graphics 600 e Chrome OS, garantendo prestazioni veloci, funzionalità e praticità.

Ogni Chromebook è basato su Chrome OS, un sistema operativo veloce, semplice e sicuro creato da Google e progettato per il modo in cui viviamo oggi. Si avvia in pochi secondi, ha una protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici, mantenendolo veloce e come nuovo nel tempo.

Concludiamo ricordandovi che Asus è ormai leader nel settore dei PC portatili da diversi anni, quindi i suoi prodotti sono più che affidabili. E oggi grazie a questo sconto FOLLE del 47%, potete acquistare l’Asus Chromebook su Amazon a soli 199,00 €.