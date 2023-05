Quest’oggi, in via Caduti del Lavoro, una strada che collega Corticelle (frazione di Dello) ad Azzano (paese nella provincia di Brescia), si è verificato un evento che ha suscitato non poca preoccupazione e tanta paura per i giovani coinvolti. Un pullman di studenti, diretto come ogni giorno verso la scuola, si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente nessun ferito grave si è registrato tra le 27 persone a bordo, 1 autista e 26 studenti che si stavano recando a lezione dopo il week end appena trascorso. Ma vediamo quali sono state le cause dell’incidente e come stanno i passeggeri.

Autobus di studenti si ribalta in provincia di Brescia

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, quando il mezzo di linea del Comune ha iniziato a sbandare a causa dell’asfalto coperto di fango, finendo poi per perdere aderenza e completare la sua corsa su un fianco, nella scarpata a bordo strada. I 26 studenti al suo interno sono stati tutti in grado di uscire dal mezzo senza riportare ferite gravi. Nell’operazione sono stati aiutati dagli studenti di un secondo pullman, che viaggiava proprio dietro quello coinvolto nell’incidente.

Quanto accaduto ha naturalmente destato grande preoccupazione tra i residenti della zona e le famiglie dei ragazzi coinvolti: alcuni genitori sono giunti immediatamente sul posto. Così come immediato è stato anche l’intervento dei soccorsi. Sono arrivate in pochi minuti quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. Sono stati tredici gli studenti trasportati in pronto soccorso. Agli altri, invece, sono state somministrate le cure direttamente sul posto, dove è stata approntata una sorta di postazione medica.

Intervenuto anche il sindaco

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i sindaci di Dello e Azzano, per verificare personalmente le condizioni di salute dei giovani coinvolti. Il primo cittadino di Dello – che è stato avvisato direttamente dal figlio, che si trovava a bordo del bus – si è assicurato che i ragazzi stessero tutti bene, a parte qualche piccola ammaccatura e tanta comprensibile paura. Anche il sindaco di Azzano, Matteo Ferrari, ha appurato che non vi fosse alcun ferito grave. E ha dichiarato in merito:

Sono situazioni che non vorremmo mai registrare, complice la pioggia e la strada sporca, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi”.

Entrambi si sono resi disponibili per qualsiasi evenienza dimostrando, con la loro presenza, l’attenzione da parte delle istituzioni locali alla sicurezza dei propri cittadini, in particolare dei giovani studenti.

