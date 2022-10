Se siete amanti dei giochi da tavolo non potrete non aver mai sentito parlare di Bang!, il famoso gioco di carte ambientato nel vecchio west. Oggi vi vogliamo proporre un’offerta Amazon proprio su questo titolo, ma non nella sua versione base. Il noto sito di e-commerce ha infatti messo in sconto Bang! The Walking Dead, che adesso potrete acquistare a 18,67€.

Per chi non lo conoscesse, Bang! è un gioco di carte in cui più giocatori si sfidano a suon di pistolettate, dinamiti e barili dove nascondersi. Il vostro obiettivo varierà in base al personaggio che interpreterete: se farete parte della legge dovrete difendere lo sceriffo e catturare tutti i fuorilegge, altrimenti il vostro compito sarà quello di far fuori lo sceriffo e gli eventuali vice-sceriffi.

In questa edizione basata su The Walking Dead ovviamente i vari personaggi di Bang! saranno sostituiti dai diversi protagonisti della famosa serie di fumetti e tv. Oltre ovviamente a modificare gli oggetti e l’ambientazione per rendere il tutto più speciale.

Insomma, che siate amanti di The Walking Dead oppure di Bang!, non potrete di certo farvi scappare questa piccola chicca in offerta.