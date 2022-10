Il Cavaliere Oscuro, il vigilante di Gotham, l’uomo pipistrello. Possiamo chiamarlo come vogliamo, ma il suo vero nome è… Batman! L’alter ego di Bruce Wayne è tra i più amati e celebri supereroi in assoluto e di recente è tornato in sala con un cinecomic dalle forti tinte noir e in grado di conquistare milioni di appassionati. Per l’occasione sono stati realizzati anche dei Funko POP e oggi, proprio quello di Batman, è in offerta su Amazon a soli 11,99 euro.

È proprio Batman! (cit.)

Basato sull’omonimo personaggio della DC Comics, The Batman è un cinecomic del 2022 che ha presentato il supereroe di Gotham in una veste nuova. Quasi come se fosse un detective, Bruce Wayne si mette sulle tracce di un folle assassino, Enigmista. Tra i suoi alleati spiccano Catwoman e James Gordon, il commissario incorruttibile. Mi fermo qui, altrimenti il rischio spoiler aumenta.

Detto ciò, passiamo alle cose più serie, se così vogliamo metterla. Il Funko POP di The Batman è per i fan del personaggio e per i collezionisti, realizzato – come al solito – in modo super dettagliato e con gli ormai iconici occhioni bianchi. Al pari di altri POP, in futuro non sarà più acquistabile (se non di seconda mano su eBay, Vinted e simili a prezzi stratosferici), quindi perché non approfittarne ora che costa poco più di 10 euro?

Il POP! è perfetto anche come regalo, è alto circa 9 cm ed è, ovviamente, in vinile. Scontato del 20%, è venduto e spedito da Amazon. La spedizione è gratuita per tutti coloro che sono abbonati a Prime. Insomma, meglio di così non si può.