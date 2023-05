Rappresenta un fatto gravissimo quello che riguarda la presunta violenza sessuale su una minorenne da parte di un collaboratore scolastico di 60 anni a Saviano, in provincia di Napoli. L’uomo è stato sospeso dall’esercizio del pubblico servizio per un anno come misura cautelare interdittiva, su richiesta della Procura e emessa dal Tribunale di Nola. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima e sembrano aver raccolto gravi indizi contro l’accusato. Secondo la denuncia, il 60enne avrebbe bloccato la minore nei locali dell’edificio scolastico e l’avrebbe costretta a baciarlo sulle labbra.

Bidello costringe alunna a dargli un bacio sulle labbra

Sulla vicenda non si hanno altre informazioni, probabilmente per tutelare la vittima, una minorenne che frequenta la stessa scuola – un istituto comprensivo della cittadina a nord di Napoli – nella quale lo stesso uomo svolge le mansioni di collaboratore scolastico. Ciò che è trapelato è che, appunto, l’uomo avrebbe costretto la ragazzina a dargli un bacio sulle labbra esercitando violenza, quando lei, invece, non avrebbe voluto. La madre, insospettita o su indicazioni della figlia, avrebbe quindi iniziato a indagare raccogliendo prove nei confronti dell’uomo. Ed è grazie al suo contributo che le indagini da parte delle autorità competenti sono state avviate ufficialmente.

Purtroppo non si tratta del primo caso di tale portata ad essere stato registrato in una scuola. Un altro grave episodio di molestie sessuali su minori aveva interessato qualche mese fa un bidello laziale, che era stato precedentemente condannato per aver abusato di due bambini, ma che era tornato a molestarne un altro dopo essere stato trasferito in un’altra scuola. Un’altra storia si era svolta nel mese di dicembre 2022 a San Lorenzo del Vallo (Cosenza), dove un collaboratore scolastico era stato accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di minori. L’uomo avrebbe palpeggiato due studentesse minorenni che si sarebbero poi rivolte ad una docente per chiedere aiuto.

Violenza sessuale su minori

Alla luce di quanto visto, dobbiamo assolutamente ricordare come la violenza sessuale su minori sia un reato gravissimo che può lasciare segni indelebili nelle vittime, e che per questo vada condannata senza esitazione. La violenza sessuale aggravata ai danni di minori comporta pene severe. In genere, queste sono determinate dal giudice sulla base delle circostanze specifiche del caso e possono variare a seconda del grado di gravità del reato e del contesto in cui è stato commesso. In Italia, il Codice penale prevede che la tale reato sia punibile con la reclusione da 10 a 20 anni. Nel caso di violenza sessuale aggravata ai danni di minori, la pena può essere aumentata fino a un terzo.

