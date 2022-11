Al Black Friday 2022 di Amazon non solo tanta tecnologia ma anche i prodotti di tutti i giorni. Diciamo pure che sono gli indispensabili visto che tornano utili nella quotidianità e perché non farne scorta? Visto i prezzi irrisorio non possono che essere un affare a scatola chiusa.

Riempi la dispensa e lo sgabuzzino senza pensarci, soprattutto se sei fuori sede e vuoi fare scorta. Parla con i tuoi coinquilini e dividi il prezzo finale, vedi come spenderai pochissimo.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Prezzoni esorbitanti per i prodotti di tutti i giorni: il Black Friday di Amazon è anche questo

Il Black Friday di Amazon serve a stupire, vero? Di certo non puoi rimanere inerme davanti a queste offerte straordinarie. Spesa minima ma resa massima per i prodotti di tutti i giorni.

Porta a casa 120 Swiffer Panni Catturapolvere Casa, 120 Panni Microfibra Dry. In vendita su Amazon a soli 12,99€.

Non ti perdere la Scottonelle Carta Igienica Soffice e Trapuntata, con questa confezione da 84 rotoli non rimani senza. In vendita su Amazon a soli 31,99€.

Macchina Nespresso a casa? Allora la confezione da 100 capsule di Caffè Borbone Respresso in versione miscela rossa ti torna utile. In vendita su Amazon a soli 16,59€.

Per non parlare di questa confezione da 3 pezzi di Philips QP230/50 OneBlade, le migliori per barba e depilazioni varie. In vendita su Amazon a soli 22,49€.

E se infine la lavastoviglie ha un brutto odore, non perdere l’occasione di farla tornare come nuova. Ti basta il Finish Curalavastoviglie al Limone, in questo caso hai 3 confezioni a soli 6,99€ su Amazon.