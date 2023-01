Non troverete uno smartphone più potente di quello di cui vi stiamo per parlare oggi, ad un prezzo così basso. Black Shark 4 è uno smartphone da gaming, dalle alte specifiche tecniche, un bel design raffinato e oggi ad un prezzo ridicolo di soli 399,00 €. Fidatevi che grazie a questo sconto su Amazon non potete trovare di meglio in giro. Inoltre questo è un prezzo che potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Black Shark 4: impossibile trovare smartphone più potenti a questo prezzo

Black Shark 4 viene fornito con Qualcomm Snapdragon 870, il processore di punta che utilizza la tecnologia avanzata di processo 7 nm con architettura 8 core per una potenza di elaborazione incredibilmente veloce. Il sistema di raffreddamento a liquido “Sandwich” è stato migliorato, potete giocare in modo continuo senza che le prestazioni ne risentano. Progettato con una tecnologia di saldatura brevettata, due unità di raffreddamento a liquido tra i componenti interni consentono un incremento complessivo del 30% della dissipazione del calore. Ricarica ultraveloce fino a 120 W + batteria da 4500 mAh, alimentato dalla nuova tecnologia della batteria eSports a doppia cella. La batteria super capace da 4500 mAh di Black Shark 4 con 120 W di ricarica ultra veloce consente giochi e intrattenimento per tutto il giorno. Il design dell’antenna a “X” e lo switch di rete intelligente garantiscono sempre la velocità massima possibile.

Lo schermo Premium del Black Shark 4 vanta l’ultima generazione E4 AMOLED di Samsung. Una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 720 Hz fanno sì che Black Shark 4 abbia uno dei più bassi touch lag del settore, di soli 8,3 ms, per giochi più fluidi e reattivi. Gli utenti possono inoltre scegliere tra tre frequenze di aggiornamento personalizzate: 120 Hz, 90 Hz e 60 Hz.

