Non è un discorso valido per tutti gli studenti, sia chiaro, ma è cosa nota che esami e interrogazioni siano una grande fonte di stress e ansia. Per cercare di alleggerire la situazione (dopo aver studiato!), una soluzione potrebbe essere quella di svagarsi un po’ giocando al titolo più atteso dell’anno. Parliamo ovviamente di FIFA 23.

La simulazione calcistica è stata promossa a pieni voti dalle recensioni dei media ed è attualmente disponibile in un bundle incredibile insieme a Xbox Series S. La console all-digital di nuova generazione di Microsoft è infatti acquistabile a 299,99 euro, come da listino, ma grazie alla promozione di queste ore si ottiene GRATIS anche FIFA 23. Non si può chiedere di meglio.

FIFA 23, partendo da quanto di ottimo fatto l’anno precedente, è il gioco di calcio per eccellenza. Non ha rivali sul mercato perché può contare su un comparto grafico pazzesco e su contenuti che mettono d’accordo proprio tutti gli appassionati dello sport più seguito al mondo. Oltre alla giocatissima modalità FUT, ci si può mettere alla prova nella modalità Carriera oppure in partite in locale o online schierando la propria squadra del cuore.

E a proposito di squadre, quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ci sono i principali campionati europei – quindi Serie A, Premier League, Bundesliga, LaLiga e Ligue 1 – e tanti altre leghe che sentiamo spesso nominare, come la sempre più spettacolare MLS statunitense che di recente ha accolto volti noti come Chiellini, Insigne e Bernardeschi. Ma non dimentichiamoci delle squadre femminili e dei campionati di serie inferiori, come la Serie BKT italiana.

Per quanto riguarda invece la console, è un concentrato di tecnologia. Le dimensioni sono compatte e sta bene praticamente ovunque, anche in salotto. Le prestazioni poi sono fenomenali e non c’è alcun motivo di preoccuparsi per l’assenza del lettore ottico: tra giochi da scaricare in digitale (come FIFA 23, in questo caso) e il ricchissimo Game Pass avrai l’imbarazzo della scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.