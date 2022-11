Siamo ormai quasi giunti al periodo più felice dell’anno, il periodo di festa e condivisione dei regali, il periodo in cui tutti siamo più buoni, il Natale. Quest’anno Amazon ha deciso di andare incontro a tutti gli amanti del mese di Babbo Natale e aprire una sezione del suo shop dedicata esclusivamente ai calendari dell’avvento!

Qui la vostra fantasia e i vostri desideri potrebbero avverarsi dal momento che esiste praticamente un calendario per ogni tipo di passione o hobby. Centinaia e centinaia di prodotti ed offerte per tutti i gusti vi aspettano, sia che voi siate bambini, ragazzi o adulti, non potrete non trovare quello che più fa per voi.

Potrete per esempio optare per qualcosa di più classico, anche se sempre un po’ particolare, come il calendario dell’avvento con unicamente cioccolatini vegan. Optare per qualcosa un po’ più strano come quello con 24 diversi gusti di popcorn. Oppure ancora provare a scavare sempre più a fondo e trovare un calendario più di nicchia come quello con i dinosauri giocattolo in ogni casella.

Ovviamente anche le grandi marche e brand saranno presenti tra le opzioni, come ad esempio con il calendario Marvel, in cui in ogni cella troverete una piccola figure di un supereroe, oppure quello Playmobil, che vi farà trovare personaggi e oggetti per ampliare la vostra collezione e i vostri diorama. O magari ancora quello della Lindt con la sua raffinata cioccolateria.

In ultimo non possiamo non nominarvi anche i prodotti più costosi e premium della lista, tra i quali spunta per esempio il calendario dell’avvento di Boxiland con varietà di vino rosso da tutto il mondo. Oppure quello Revolution con trucchi e cosmetici di ogni tipo. O ancora l’edizione speciale di Harry Potter, creata a forma di libro magico, in cui troverete diversi oggetti a tema magico.

Insomma, questo Natale in casa Amazon non si può dire di certo privo di soprese e possibilità. Non potrete non trovare il regalo perfetto per voi o per chiunque vi stia a cuore! Andiamo però a vederne cinque nel dettaglio, quelli più particolari e interessanti.

Calendario dell’Avvento 2022 Pokémon Cancelleria

Siete amanti dei Pokémon e volete rifarvi tutto il materiale da cancellerie, divertendovi con un calendario dell’avvento? Allora ecco cosa fa al caso vostro: parliamo di un prodotto che avrà al suo interno tanti gadget (adatti per i bambini), oltre che penne, matite e quant’altro. Pensato più per i piccoli, all’interno però nasconde piacevoli sorprese. Lo potrete trovare a questo link.

Calendario dell’Avvento 2022 Funko Pop Marvel

Siete invece amanti dei Funko Pop e dei vari supereroi Marvel? Allora non potrete farvi scappare il calendario crossover tra questi due famosissimi brand, che contiene al suo interno una piccola figure di un supereroe ad ogni cella. Lo potrete trovare a questo link.

Calendario dell’Avvento 2022 Funko Marvel 80 years

Se invece il prodotto di prima vi interesserebbe, ma vorreste trovare qualcosa di un po’ più particolare ed esclusivo, non possiamo che consigliarvi il calendario in celebrazione degli 80 anni Marvel. In cui potrete trovare sempre 24 figure, ma in questo caso sia la scatola che le statuine sono in edizione speciale. Lo potete trovare a questo link.

Calendario dell’Avvento 2022 Harry Potter bambina

Spostiamoci invece su un altro brand altrettanto famoso. Se siete fan del maghetto più famoso al mondo non potrete di certo farvi scappare questo prodotto, pieno di gadget a tema Harry Potter tra cui portachiavi, calzini, fermagli per capelli, braccialetti e bacchette. Anche di questo vi lasciamo il link qui.

Calendario dell’Avvento 2022 Lego City

Se invece la vostra passione sono i mattoncini Lego, ed in particolare il set City, ovvero quello riguardante piccole realtà cittadine, non potrete non amare questo. Lo troverete pieno di personaggi e pezzi utili a ricreare un piccolo villaggio natalizio tutto vostro. Potrete trovare il link qui.