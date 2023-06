L’Esame di Stato per la maturità del 2023 è alle porte e le commissioni devono affrontare una serie di adempimenti prima della data della prima prova, il 21 giugno. Tali adempimenti comprendono la definizione dei criteri di valutazione, l’assegnazione dei punteggi, la compilazione dei verbali e l’organizzazione della sessione d’esame. Tutte operazioni che devono essere rispettate per garantire una corretta esecuzione dell’Esame. Ma quello che interessa particolarmente agli studenti sono sicuramente le date delle singole prove, nello specifico quelle orali, oltre che quella nella quale sapranno se e con quale voto hanno concluso il loro percorso scolastico. Vediamo quando esce il calendario degli orali.

Il calendario della commissione

Se gli studenti inizieranno solamente qualche giorno dopo, Presidente della commissione e docenti che ne fanno parte dovranno essere a scuola il 19 giugno, giorno nel quale dovranno partecipare ad una riunione plenaria in occasione della quale dovranno: verificare i locali e la documentazione per gli esami, accordarsi con altri Presidenti sul calendario, comunicare le assenze, fissare i tempi delle preliminari, sorteggiare l’ordine delle commissioni/classi, l’ordine dei candidati interni ed esterni, l’ordine dei gruppi, sorteggiare le lettere dell’alfabeto, pubblicare il calendario e i risultati, pianificare le riunioni per la seconda prova, e individuare il sostituto del Presidente e i segretari.

Il 20, invece, presidenti o sostituti partecipano all’estrazione del plico telematico. Entro il 21 giugno, i docenti interessati redigono le tre tracce per la seconda prova con istruzioni per ogni giornata di esecuzione e completano la griglia di valutazione. Le tracce vengono sigillate in una busta e consegnate al Presidente della commissione per la custodia.

Calendario orali maturità 2023

Le date per gli esami di maturità 2023 sono in parte certe: la prima prova si terrà il mercoledì 21 giugno, seguita dalla seconda prova il giovedì 22 giugno. Per coloro che necessitano di una seconda possibilità, la prova suppletiva si svolge invece il 5, 6 e 11 luglio, seguita immediatamente dalla seconda prova il giorno successivo.

Dopo la seconda prova scritta, è il momento di affrontare gli esami orali. Le commissioni avranno il compito di ascoltare circa cinque candidati al giorno e il tutto dovrà concludersi entro le prime due settimane di luglio. Un momento cruciale in cui ogni studente avrà l’opportunità di mostrare le proprie conoscenze e competenze in una conversazione diretta con gli esaminatori. Perfetto: ma quando esce il calendario degli orali per la maturità 2023? Ebbene, verrà definito il 19 giugno, proprio nel corso della riunione plenaria della commissione.

Leggi anche: