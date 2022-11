Non siamo nuovi ai rifacimenti delle canzoni: dai remix ai duetti non sono poche le nuove versioni dei brani che hanno fatto la storia. Ma siamo sicuri che uno come questo non l’avevate ancora sentito. Si tratta di “Albachiara“, una delle canzoni di maggior successo del Vasco nazionale che è stata riproposta da due studenti del liceo Classico “Eschilo” di Gela… in latino. Ebbene sì: i due l’hanno cantata lo scorso settembre, in occasione della festa di inizio anno scolastico.

Cantano “Albachiara” in latino

A chi dobbiamo la traduzione è presto detto: sono state due professoresse, rispettivamente l’insegnante di greco Concetta Massaro e la prof di latino Lella Oresti, che se ne sono occupate come passatempo estivo durante le vacanze scolastiche. In realtà non è stato un lavoro semplicissimo: la difficoltà è stata data dall’esigenza di dover far combaciare metrica testuale e musicale. Per ottenere una perfetta rispondenza e rendere l’esibizione armonica.

Qualche passo, evocativo, della canzone? “Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta” diventa ,”Si quis te videt erubescit / et mira cum defix(a) es / in nodis tuis, in curis tuis“.

Ma cosa ne pensa l’autore della canzone? Lo stesso Vasco ha condiviso l’esibizione dei due alunni – Angelo Bongiovanni e il musicista Simone Scerra – nelle stories, sul suo proprio Instagram.

Albachiara in latino tra le stories di Vasco

Non è un caso, però, se la canzone è arrivata al suo originario autore: a metterci lo zampino è stata la prof. Oresti che, dopo aver segnalato l’iniziativa a Susanna Rossi Torri, assessore alla Cultura di Zocca, ha dato l’imput per la creazione di un gemellaggio. L’iniziativa è stata quindi accolta dallo staff di Vasco e da qui la pubblicazione sulle storie.

La soddisfazione naturalmente è stata grande, e non solo per i diretti interessati. La stessa scuola ha gioito, così come ha dichiarato Maurizio Tedesco, dirigente scolastico del liceo, a La Sicilia:

“Per noi si tratta di una grande soddisfazione, questa esperienza dimostra che si può rendere viva la lingua latina attraverso il gioco. Un progetto didattico che funziona, il segno di un liceo classico che sta al passo con i tempi e vuole dire la sua, sempre”.

Se non è questo un valido modo per far “rivivere” le “lingue morte”…

Photo Credit | Vasco Rossi