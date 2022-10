Carica i tuoi smartphone, tablet, AirPods, iPod e portatili con un solo dispositivo, compatto, leggero e molto potente. Oggi potrai averlo a 10 euro in meno, su Amazon, applicando il coupon. Metti subito nel tuo carrello il caricatore USB da 65W a soli 35,99 euro, anziché 45,99 euro.

Potrai avere la ricarica veloce su tutti i tuoi dispositivi che hanno questa funzione e averli subito pronti in pochissimo tempo. Grazie alle 4 porte USB non avrai problemi di compatibilità, troverai sicuramente quella adatta al tuo dispositivo. Inoltre potrai caricarne fino a 4 contemporaneamente.

Cogli al volo questa offerta meravigliosa di Amazon. Applica il coupon di 10 euro e portai a casa questo caricatore USB da 65W a soli 35,99 euro. Se ordini ora lo riceverai già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Caricatore USB da 65W: carica 4 dispositivi insieme

Questo caricatore USB da 65W, come dicevamo, possiede ben 4 porte USB. Ha 2 USB-C classiche, e 2 USB-A, con tecnologia di ricarica veloce. Questo vuol dire che portai attaccare 4 dispositivi, anche diversi tra loro, e ricaricarli contemporaneamente. Ciò significa guadagnare tempo e anche spazio. Perché infatti non dovrai avere con te tanti altri caricatori, ma solo questo.

Gli smartphone compatibili con Quick Charge potranno essere ricaricati fino all’80% in soli 35 minuti. Non preoccuparti della tensione elettrica. Questo caricatore gestirà automaticamente quella necessaria per ogni tuo dispositivo collegato, senza sovraccaricarlo, garantendo il massimo della resa.

Oltre a questo possiede anche una protezione integrata, per prevenire i problemi causati da cortocircuito e sovraccarico di corrente. Un piccolo dispositivo che potrai portare sempre con te.

Approfitta dell’offerta di Amazon prima che sia troppo tardi. Flagga il coupon da 10€ e metti subito nel tuo carrello il caricatore USB da 65W a soli 35,99 euro, anziché 45,99 euro.