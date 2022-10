È arrivato il tempo di acquistare una chiavetta USB e con questa Offerta esclusiva Prime in corso su Amazon, non hai tempo da perdere. Questo gioiellino firmato Philips è quello che ti serve e che ti torna utile quando meno te lo aspetti.

64 GB di spazio da sfruttare un po’ come vuoi. Collegati ora per non perdere lo sconto del 65%, porti a casa il tuo acquisto con soli 7,99€. In altre parole un affare ad occhi chiusi.

Le spedizioni? Ovviamente non sono un problema grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account: ricevi il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Chiavetta USB Philips, 64 GB di spazio a portata di mano

Piccola e utile in mille casi diversi. Questa chiavetta USB firmata Philips è un asso nella manica visto che si fa utilizzare senza alcun problema. Con un gancetto integrato, se vuoi la trasformi anche in un perfetto portachiavi così da non perderla mai di vista.

In fin dei conti questa è un’ottima soluzione se sei un tipo un po’ distratto che mette a posto le cose e poi le perde per sempre!

Tornando a noi, questa chiavetta USB ti offre 64 GB di spazio. Puoi utilizzarla per archiviare i tuoi file o spostarli da un sistema all’altro. Foto, video, film, musica, documenti e tutto quello che ti viene in mente. Non hai limitazioni visto che è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Alta velocità a portata di mano.

Allora, cosa stai aspettando?

Acquista immediatamente la tua pendrive firmata Philips su Amazon, il ribasso è merito delle Offerte esclusive Prime. Non perdere un secondo e collegati subito alla pagina, risparmi il 65% concludendo l’acquisto con soli 7,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.