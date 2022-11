Ormai le smart tv sono entrate completamente nel mercato e hanno rivoluzionato il modo in cui guardiamo la televisione. Se però vorreste usufruire anche voi di tutti i servizi, senza però dover per forza comprare una tv nuova non temete. Amazon ha infatti messo in offerta il Chromecast di Google, che adesso potrete acquistare a 52,99€, con un bellissimo sconto del 24%.

Grazie a questo piccolo dispositivo potrete godere di tutte le vostre applicazioni di streaming e di riproduzione musicale preferite. Da Netflix a Spotify, Amazon Video, YouTube, Disney+ e tante altre, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Oltretutto con un sistema intelligente che vi gestirà le applicazioni nella home in base a quelle che usate più spesso e seguendo i vostri gusti.

Inoltre il telecomando che vi verrà consegnato in dotazione avrà il microfono. Potrete quindi gestire la visione dei vostri show comodamente chiedendo al dispositivo cosa cercare senza dover sfogliare manualmente tutte le pagine. Il tutto in maniera fluida e senza rallentamenti di alcun genere.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per entrare anche voi nel mondo dell’intrattenimento smart, non potete di certo farvi scappare questo Chromecast Google in offerta!