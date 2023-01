I prodotti Chuwi per la casa stanno riscuotendo sempre più successo nel mondo tech, e sempre più persone stanno prendendo coscienza dei dispositivi dell’azienda. Chuwi è un brand che nasce nel 2004 per produrre lettori mp3 e mp4 per poi espandersi fino ad oggi dove produce anche tablet e pc con un discreto successo. I suoi prodotti sono ampiamente all’interno della fascia di budget, ma si dimostrano comunque dispositivi affidabili, che è ciò che conta. Il Chuwi HeroBook Pro è un laptop economico con caratteristiche interessanti e uno dei bestseller su Amazon. Oggi sul celebre e-commerce puoi acquistarlo a soli 239,99 € utilizzando un buono sconto.

Chuwi HeroBook Pro: a questo prezzo scontato non ha rivali

Di seguito ti elenchiamo quelle che sono le specifiche tecniche principali del Chuwi HerBook Pro:

Herobook Pro di Chuwi è dotato di una porta video HD e di una slot M.2, grazie ala quale questo laptop può essere collegato al proiettore;

è dotato di una porta video HD e di una slot M.2, grazie ala quale questo laptop può essere collegato al proiettore; 8 GB di RAM e 256 GB di memoria EMMC 5.1 – supporta schede TF fino a 128 GB, SSD M.2 fino a 1 TB;

Lo schermo antiriflesso da 14,1 pollici offre una visione più ampia, e un’immagine più chiara e nitida. Inoltre, la modalità notturna e la configurazione del colore aiutano a ridurre l’affaticamento visivo;

Processore Intel UHD Graphics 600, dual-core e con due thread, consente velocità Turbo Boost fino a 2.6 GHz;

Con la CPU Intel Ultra-Low-Power, consente una durata del computer portatile di oltre 9 ore;

La batteria da 38 Wh agli ioni di litio, ha la funzione di ricarica rapida;

Con la sua tastiera full-size e i tasti grandi, il Chuwi HeroBook Pro ha un design compatto e solido, grazie alla quale potrebbe essere il tuo nuovo compagno perfetto per il college, a soli € 239,99 grazie a questa fantastica promozione.