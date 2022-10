Siete amanti della saga del maghetto più famosa al mondo? Avete visto tutti i film e adesso vorreste averli da esporre nella vostra collezione per mostrarli ai vostri amici? Sappiate allora che su Amazon potrete trovare tra le varie offerte il cofanetto con tutti e 8 i film in blu-ray della saga di Harry Potter. Lo potrete acquistare a 59,90€, invece dei soliti 66,97€.

Questo cofanetto grande solo 17.7 x 13.8 x 10.5 cm sarà un piccolo accessorio da arredo che arricchirà la vostra mensola e vi farà rivivere tutti i migliori momenti della saga in blu-ray o addirittura in 4k ULTRA HD, nel caso in cui il vostro televisore supportasse la risoluzione. Sarà decisamente come vedere tutte le avventure di Harry come fosse la prima volta.

Come potrete facilmente immaginare, questo cofanetto di Harry Potter in versione Travel Arte Edition, ha un design unico e diverso da qualunque collezione precedente, con una stupenda immagine di Hogwarts ed Edvige sul fronte. Inoltre ogni cofanetto singolo avrà la sua stampa peculiare personalizzata.

Insomma, se siete dei fan accaniti della serie, e stavate cercando un modo per ampliare la vostra collezione, avete trovato l’offerta giusta per voi.