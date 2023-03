Un paio di episodi riguardanti la presenza di armi a scuola sono stati recentemente denunciati a Firenze, dove in due differenti istituti scolastici si è verificato che un paio di alunni abbiano portato in classe rispettivamente un coltello ed una pistola scacciacani. Gli studenti coinvolti si sono resi colpevoli di un comportamento pericoloso e illegale. Il primo studente, come vi spiegheremo a breve, è stato denunciato per la fabbricazione di un’arma da fuoco, il che implica la realizzazione di un oggetto che può rappresentare una minaccia per la sicurezza di altre persone. Il secondo studente, invece, è stato denunciato per procurato allarme. Questo reato si verifica quando una persona crea consapevolmente una situazione di allarme o pericolo per la sicurezza di altre persone, anche se non c’è effettivamente alcuna minaccia reale. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Studente fabbrica arma da fuoco

Il primo degli episodi ai quali abbiamo accennato sopra riguarda due studenti di 14 anni. Uno di loro ha mostrato in classe una pistola scacciacani ai suoi compagni. Questi ultimi, spaventatisi, hanno avvertito i propri genitori che hanno poi avvisato le forze dell’ordine. Giunta sul posto, la polizia ha avviato le indagini e successivamente posto in essere una perquisizione nell’abitazione del giovane, dove è stata rivenuta un’altra pistola, ma questa volta costruita artigianalmente, come ha dichiarato e dimostrato lo stesso ragazzo, che per convincere gli inquirenti ha mostrato loro un video riportante le varie fasi della realizzazione dell’arma. Ma è stato un altro studente ad essere stato trovato in possesso della pistola scacciacani che era stata portata a scuola. Questa è stata ritrovata con sei colpi in canna, e gli è valsa una denuncia per procurato allarme.

Porta coltello a scuola

Ma non è finita qui. In quanto al secondo episodio, questo riguarda lo studente di un altro istituto, dell’età di 15 anni, che si è recato a scuola con un coltello da cucina a seguito, ben custodito all’interno del suo zaino. Una volta preso posto, il giovane ha lasciato il suo zaino aperto sul banco. Da questo, studenti e professore hanno potuto notare una lama che fuoriusciva. Il fatto è stato segnalato naturalmente al dirigente scolastico, che ha ritenuto di avvertire immediatamente la polizia. Il quindicenne è stato così condotto in questura dove è stato denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. E’ stato poi affidato ai suoi genitori. Non prima, però, del sequestro dell’arma da parte delle forze dell’ordine.

