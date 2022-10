Non avete soldi per acquistare un laptop da sostituire al vostro laptop? La soluzione è facile, trasformate il vostro tablet in un laptop, grazie a questo accessorio che è compatibile con tutti i tablet da 9″ a 10,5″. Questo accessorio non ha solo una tastiera e un touchpad da collegare via Bluetooth al vostro tablet, ma è anche una custodia protettiva ed elegante. In questo modo potete portare il vostro tablet ovunque voi vogliate, in maniera sicura e professionale. Cooper Touchpad Executive è l’accessorio più venduto su Amazon di questa categoria e lo potete acquistare sul noto e-commerce a soli 37,95 €. Meno di 40 euro, per poter trasformare il vostro tablet in un PC.

Cooper Touchpad Executive: l’accessorio che non vi immaginavate

Cooper Touchpad Executive è la custodia per tablet in ecopelle 2 in 1. Migliorate la digitazione con questa tastiera con touchpad magnetica e removibile, foderata internamente in morbida microfibra. Questo accessorio è compatibile con tablet Android, Windows o iPadOS, assicurati soltanto che la larghezza del tablet sia compresa tra i 127-147mm e la lunghezza tra i 211-231mm, per essere sicuri prima dell’acquisto. La tastiera è la classica QWERTY a cui siamo abituati in Italia, con touchpad, clic sinistra/destra, scorrimento con 2 dita, zoom con pizzico, meccanismo a forbice, 64 pulsanti, 12 tasti rapidi e ottima autonomia fino a 100 ore.

Su tutti gli angoli trovate i ganci universali e antigraffio che proteggono e fissano il vostro tablet alla custodia. In questo modo le porte, i pulsanti e gli altoparlanti del vostro dispositivo rimangono liberi da utilizzare. È sempre il momento giusto per utilizzare questa cover con tastiera, la confezione include anche un cavo micro USB per la ricarica, le istruzioni e 1 anno di garanzia. In questo modo il vostro tablet diventerà super versatile in qualsiasi contesto universitario o casalingo in cui lo vogliate usare. Acquistate questo accessorio su Amazon a soli 37,95 €, in 3 differenti colorazioni disponibili. Se ne acquistate due, da dividere con un vostro compagno all’università o la vostra dolce metà, potete usufruire di uno sconto del 5%.

