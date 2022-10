Con la Bilancia Pesapersona Digitale di Xiaomi rendi anche il tuo bagno sempre più Smart e tecnologico. Finalmente un prodotto che non ti offre un numero senza senso ma ti fa capire esattamente com’è il tuo corpo.

La puoi trovare su Amazon a meno di 30€ grazie alla promozione in corso che ti permette uno sconto del 29%, arrivando così a pagarla solamente 24,90€. Non aspettare ulteriormente e completa l’acquisto prima che termini l’offerta.

Ricordati che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Tieni sotto controllo il tuo peso e non solo con questo bilancia Smart

Grazie a questa innovativa bilancia Smart sarai in grado di tenere sotto controllo tutti i tuoi dati relativi al peso e alla tua salute attraverso il collegamento con l’applicazione “Zepp Life”, ex “mi Fit”, che trovi sia su Google Play che su App Store.

Questa bilancia presenta un’alta precisione di paesaggio grazie ai suoi 4 sensori che consentono di avere una maggiore sensibilità durante la pesatura raggiungendo una capacità che va dai 100 grammi fino a 150 kg.

Per poterla utilizzare basta accoppiarla tramite Bluetooth al tuo smartphone e attraverso l’applicazione riceverai i dati della pesatura, questi non comprenderanno solo il peso ma anche la percentuale di massa grassa, la massa muscolare e tanti altri fattori per tenere sotto controllo la tua salute fisica.

Nella confezione non sono comprese le pile, perciò ricordati di acquistarle dal momento che ne serviranno 4 nel formato AAA per iniziare a usare la tua nuova bilancia smart.

Non aspettare un secondo di più e acquista a meno di 30€ la tua Bilancia Digitale di Xiaomi allo straordinario prezzo di 24,90€ grazie alla promozione in corso che ti permette di avere il 29% di sconto. Con Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.