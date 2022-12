La sicurezza non è mai troppa quando si è alla guida e negli ultimi anni dispositivi come le dashcam stanno diventando sempre più frequenti fra gli automobilisti di tutto il mondo. Proprio per questo motivo è possibile trovare sempre più modelli di questa tipologia di dispositivi ed è difficile fare la scelta giusta. Oggi su Amazon c’è un’offerta molto interessante per quanto riguarda una dashcam di casa Abask, che è scontata a soli 99,98 €.

Dashcam: super offerta su Amazon

La Dashcam auto può registrare contemporaneamente davanti, con una risoluzione di 3840 x 2160 e all’interno dell’auto, con una risoluzione di 1920 x 1080 e audio UHD. Questo vi consente di catturare prove video nitide e chiare in caso di incidente o di guasto durante la guida, dimostrando di non essere colpevole di quanto accaduto. Fotocamera per auto con registrazione 4K e tecnologia WDR, le immagini e i video sono sempre chiari e dettagliati, anche di notte. Inoltre, la telecamera per interni è in grado di registrare video nitidi al buio, grazie a 4 luci a infrarossi (IR) discrete, perfette per i guidatori notturni. Il supporto GPS integrato può tracciare il percorso e la velocità.

Questa videocamera per auto si accende e inizia a registrare video automaticamente quando viene rilevato un incidente, fornendo video per dimostrare se la tua auto viene graffiata da qualcuno mentre è parcheggiata. Ciò garantisce la vostra tranquillità entro 24 ore. Avrete bisogno di un kit di cablaggio per dashcam per utilizzare questa funzione. Alla collisione del veicolo, le dashcam possono automaticamente salvare e bloccare il filmato appena registrato, da utilizzare come prove in caso di incidenti. La dash camera per auto registra i file su una micro SD card in loop continuo, eliminando i file non bloccati appena la memoria si riempie.

Sbrigatevi ad approfittare di questa promozione a tempo su Amazon e acquistate questa dashcam a soli 99,98 €.