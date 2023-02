A nessuno piace prendere un brutto voto al compito o all’interrogazione di turno. Magari abbiamo studiato tanto, sacrificando uscite con gli amici e serate al cinema, e proprio non ce lo meritiamo quel 4 dopo tutti gli sforzi e sacrifici fatti. Eppure succede, è sempre accaduto, e l’unica cosa che si può fare è prenderne atto e cercare di fare meglio in futuro. Non tutti la pensano così, però. Di sicuro non gli 8 studenti di Guidonia, che anziché “prendere e portare a casa”, come si dice, hanno pensato bene di reagire, ma non nel modo giusto.

8 studenti devastano la scuola per un brutto voto

Siamo in un istituto superiore di Guidonia Montecelio, a Nord Est di Roma. I fatti risalgono allo scorso novembre. In tale occasione alcuni ragazzi hanno fatto irruzione nella scuola fuori dall’orario di lezione, ed hanno danneggiato gravemente i locali. Appurato quanto accaduto, la preside ha segnalato l’episodio ai carabinieri, che li hanno denunciati in stato di libertà.

I protagonisti della vicenda sono tutti minorenni, si tratterebbe di sei ragazzi e due ragazze. I colpevoli sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza installate all’interno dell’istituto. Tra i danni arrecati alla scuola, la distruzione di una porta e diverso materiale scolastico e didattico. A quanto ricostruito in base alle immagini, i ragazzi sarebbero stati spaventati dall’allarme scattato mentre erano dentro. Si sarebbero quindi messi in fuga precipitandosi fuori, non senza lasciare danni. Questi ammonterebbero ad un totale di alcune migliaia di euro. Insomma, non una bravata di poco conto.

Sono accusati di danneggiamento aggravato e invasione di edifici

I militari che stanno portando avanti le indagini hanno inviato una informativa alla procura presso il tribunale per i Minorenni di Roma, dove è stato aperto un fascicolo a loro carico. Ovviamente non rimarranno impuniti, dovranno rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e invasione di edifici. Inutile sottolineare come quella di prendersi la propria vendetta distruggendo la scuola sia stato un grave errore. Oltre a violare le norme di comportamento della stessa, infatti, hanno danneggiano la proprietà e il lavoro altrui. Oltre a rischiare sul piano della giustizia. Non solo potrebbero essere espulsi dalla scuola e subire conseguenze legali, ma anche la loro reputazione potrebbe rimanerne danneggiata: si sono dimostrati irresponsabili e immaturi.

Leggi anche: