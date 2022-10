Amazon ha deciso di venire incontro ai giocatori di board games mettendo in sconto con le sue Offerte Esclusive Prime il gioco Disney Villanous edito da Ravensburger ad un super prezzo, infatti adesso può essere acquistato a 36,99€.

Si tratta di un gioco da tavolo unico nel suo genere, in cui dovrete impersonare i vari cattivi Disney e riuscire a sconfiggere i rispettivi eroi delle celebri fiabe per poter ribaltare il corso della storia ed avere finalmente un vostro malefico lieto fine. Malefica, Jafar, Ursula, il re Giovanni e tanti altri vi aspettano per poter realizzare i propri sogni e (cattivi) desideri.

Ogni personaggio di Disney Villanous avrà il proprio mazzo di carte, diverso da quello di qualunque altro giocatore, e con il proprio metodo di vittoria, anche questo unico per ogni personaggio. Senza considerare inoltre le varie statuine colorate che rappresenteranno i vari cattivi.

La semplicità delle regole di questo gioco Disney, unito alla grande variabile di unicità delle partite, lo rendono un titolo adatto sia ai più piccoli o inesperti, che agli adulti o a giocatori più navigati e pratici di giochi da tavolo.