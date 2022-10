DJI Mini 3 Pro è un drone professionale che chiunque può pilotare senza patentino e nonostante sia stato presentato sul mercato solo pochi mesi fa, è già in offerta su Amazon in kit con il radiocomando DJI RC. Il prezzo in sconto è di 826,97 €, sicuramente non è un costo alla portata di tutti, ma è pur sempre il 18% in meno rispetto al prezzo originale e per questo dispositivo è davvero tanto. Inoltre vi ricordiamo che con il servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate, in questo modo chiunque potrà godere della sua compagnia.

DJI Mini 3 Pro: con lui tutti possono creare foto e video mozzafiato

DJI è ormai da anni azienda leader nel settore di action-cam, stabilizzatori elettronici e droni. Il Mini 3 Pro è un drone sorprendentemente piccolo e leggero, in effetti pesa soltanto 249 g, compresa la batteria. Questo gli consente per legge di essere pilotato da chiunque, anche se non si è in possesso del patentino. Quindi DJI grazie a questo modello, ha reso accessibile a tutti la fotografia aerea professionale, creando un drone sicuro e facile da manovrare, anche se non si ha molta esperienza.

Il Mini 3 Pro, come si può evincere dal nome, è la terza generazione di questa famiglia e rispetto al modello passato, porta molte novità pur rimanendo snello con i suoi 249 g. Innanzitutto parliamo di sicurezza, questo drone, nonostante il peso e le dimensioni, è integrato con 6 sensori anticollisione, che gli permettono di avere la situazione sotto controllo anche negli spazi più difficili.

Questo drone è dotato di molte modalità di ripresa e guida automatica, questo vi consente di effettuare dei video stupefacenti anche se siete dei neofiti in ambito foto e video. Il DJI Mini 3 Pro è per la prima volta disponibile su Amazon con uno sconto del genere. Questo kit integra anche il nuovissimo radiocomando RC che è dotato di un ottimo display. Non fatevi scappare questa offerta e acquistate questo drone, anche in comode rate, a 826,97 €. Lascerete tutti i vostri amici a bocca aperta.