Un grave episodio ha scosso la provincia di Bologna. Si tratta del suicidio di un insegnante, in servizio da tempo in una scuola media della provincia del capoluogo. Una tragedia che lascia un segno indelebile nella comunità scolastica e nel paese in cui l’uomo viveva. La sua sospensione dall’insegnamento a causa di un’inchiesta che lo riguardava per presunti rapporti illeciti con una sua alunna minorenne ha probabilmente pesato molto sulle sue fragili spalle. Come sono andate le cose ve lo spieghiamo sotto.

Docente si toglie la vita per inchiesta su presunta relazione con alunna

L’inchiesta, aperta dalla Procura di un’altra città emiliana, era ancora in corso, ma gli inquirenti avevano informato la scuola della situazione e l’istituto aveva deciso di sospendere cautelarmente l’insegnante in attesa dell’esito delle indagini. Le voci e le segnalazioni riguardanti la presunta relazione erano già circolate tra i colleghi del docente e nel paese in cui viveva, alimentando una grande vergogna e isolando ulteriormente l’uomo.

Non è ancora possibile stabilire con certezza se i contatti tra l’insegnante e l’alunna minorenne fossero di natura consensuale e stabile, oppure se invece si trattasse di comportamenti molesti o inappropriati. Nonostante questo, il docente ha deciso di suicidarsi nel cimitero generando un forte impatto emotivo sulle persone che lo conoscevano, soprattutto considerando come l’uomo fosse stato, fino a quel momento, una figura rispettata nella comunità e nella scuola, caratterizzato da una reputazione professionale impeccabile, ma allo stesso tempo descritto come una persona emotivamente vulnerabile.

Il docente era stato sospeso dalla scuola in via cautelare

Alla notizia della presunta relazione, la scuola aveva dovuto prendere un provvedimento per tutelare gli alunni minorenni e la ragazzina coinvolta, sospettata di aver avuto contatti non permessi con l’insegnante. La decisione di sospenderlo è stata molto sofferta e ha scatenato una forte reazione emotiva nella comunità scolastica. Malgrado la tragica morte del docente, sembra che l’indagine sulla natura dei presunti rapporti tra l’insegnante e l’alunna minorenne sia ancora corso in quanto il caso presenta delle circostanze ambigue che richiedono ulteriori accertamenti. Sulle cause del decesso dell’uomo, invece, non ci sarebbero dubbi: gli inquirenti ritengono che si sia tolto la vita. Nel frattempo, il corpo è stato restituito ai familiari che potranno così celebrare i funerali.

Leggi anche: