Se vuoi tenere i pavimenti della tua casa sempre puliti senza alzare un dito allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se fai presto puoi beneficiare di un super sconto e mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere Dreame L10 PRO a soli 289 euro, anziché 449 euro. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Questo piccolo robot è in grado non solo di aspirare i pavimenti in modo potente e preciso ma addirittura di lavarli nello stesso tempo. È in grado d’identificare gli ostacoli e superarli per una pulizia intelligente e profonda. Potrai facilmente controllarlo tramite l’app dedicata e anche con i comandi vocali.

Dreame L10 PRO: il robot aspira e lava, mentre tu riposi

Lascia che a fare tutto il lavoro sia il tuo Dreame L10 PRO mentre tu puoi svolgere altre attività o semplicemente goderti un po’ di riposo. Questo robot aspirapolvere utilizza uno scanner laser con telecamera per mappare oltre 100 ostacoli e così rilevarli mentre si muove, evitandoli e pulendo in ogni angolo di casa tua. È dotato di un’aspirazione potente da 4000 PA in grado di essere efficiente anche sui tappeti.

Non solo aspira, ma grazie al serbatoio da 270 ml e a un panno integrato è anche in grado di lavare in una sola passata. Scarica l’app sul tuo smartphone e personalizza la tua pulizia mappando le stanze e impostando limiti virtuali dove il tuo robot non andrà a pulire. Mentre si muove con efficacia non fa rumore. Possiede una potente batteria in grado di durare per più di 2 ore con una sola ricarica.

Inutile dire che questa è una super offerta per avere un dispositivo eccellente a un prezzo vantaggioso. Dovrai essere rapido perché le unità disponibili non sono molte. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Dreame L10 PRO a soli 289 euro, anziché 449 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.