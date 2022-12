Amazon oggi ha messo in sconto tramite le sue offerte una super combo di due prodotti molto richiesti. Stiamo parlando di un DualSense bianco per la PlayStation 5, più il gioco di FIFA 23, sempre per la medesima console, che ora potrete acquistare a 89,99€, invece di 119,99€, approfittando di un ottimo sconto del 25% sul prezzo iniziale di listino.

Questa incredibile combo vi permetterà non solo di poter giocare al nuovo capitolo del videogioco dedicato al calcio più famoso al mondo, ma di poterlo fare subito con un amico. Il DualSense di PS5 vi permetterà inoltre di provare un’esperienza del tutto nuova giocando a Fifa.

Infatti, grazie alla nuova tecnologia del feedback aptico di cui sono dotati i due grilletti posteriori, riuscirete a sentire di più tutta la pressione dei movimenti. In questo modo potrete immergervi molto meglio nel gioco e farvi assorbire totalmente dalle partite.

Vi ricordiamo poi che il nuovo capitolo di Fifa vi farà esplorare per bene anche il mondo del calcio femminile, con tante squadre da poter usare. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia Hypermotion 2, potrete godere di ancora più animazioni diverse e fluide, che renderanno la vostra esperienza visiva un vero e proprio spettacolo per gli occhi.