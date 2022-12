Continuano le incredibili offerte giornaliere sul sito di e-commerce più famoso e utilizzato del mondo. Oggi vi vogliamo consigliare un incredibile prodotto che Amazon ha messo in sconto. Stiamo parlando dell’Echo Show 8 (di seconda generazione), lo schermo intelligente creato proprio da Amazon, che ora potrete acquistare a 74,99€ approfittando dell’incredibile 42% di sconto.

Grazie alle nuove migliorie: uno schermo da 8 pollici, la regolazione automatica dei colori e gli altoparlanti stereo migliorati, potrete godervi a pieno tutto il vostro intrattenimento preferito. Inoltre, grazie alla telecamera da 13 MP e all’inquadratura automatica che vi mantiene al centro dell’immagine, potrete fare delle incredibili videochiamate con i vostri amici.

L’Echo Show 8 è collegato direttamente con Alexa e comandabile tramite i comandi vocali. Questo vi permetterà, per esempio, di tenere sott’occhio gli appuntamenti in calendario e i promemoria, nonché di usare la voce per impostare un timer, aggiornare le tue liste, guardare un notiziario o ricevere aggiornamenti sul traffico.

Inoltre potrete gestire totalmente la vostra casa, collegandolo magari con l’impianto di illuminazione per poterlo controllare a distanza. Oppure riuscire a sorvegliarla quando mentre siete fuori, e registrare eventuali effrazioni che vengono commesse.