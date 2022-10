Sei stanco di utilizzare sempre i soliti due evidenziatori e ne vorresti qualcuno nuovo per dividere meglio gli argomenti da studiare? Allora non farti scappare questo Desk-Set Boss Original di STABILO.

Lo puoi acquistare oggi su Amazon grazie alla promozione in corso che ti permette di riceverlo a casa a soli 26,75€ invece di 39,50€, permettendoti di risparmiare un fantastico 32% sul prezzo totale.

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Rendi lo studio più divertente e organizzato con gli evidenziatori

Se stai cercando un set di evidenziatori ben assortito questo Desk-Set Boss Original di STABILO è proprio quello che stavi cercando. Comprende ben 23 colori assortiti di cui nove nella colorazione neon e 14 nella colorazione pastello. In questo modo avrai una vasta gamma di colori con cui organizzare gli argomenti da studiare e non solo, li potrai anche utilizzare per dare vita alla tua creatività. Con la loro punta a taglio avrai ben due modalità di utilizzo: una punta fine da 2 mm e una punta larga da 5 mm ottima per sottolineare gli argomenti più importanti.

Questi evidenziatori sono per di più dotati della tecnologia STABILO Anti-Dry-Out che è che ti permette di salvare il tuo evidenziatore senza cappuccio fino a 4 ore senza che si asciughi. Ricorda inoltre che quelli della linea neon hanno la possibilità di essere ricaricati grazie agli appositi refill in modo da poter evitare sprechi e dare così anche una mano all’ambiente.

Non aspettare un secondo di più e rendi colorati i tuoi appunti grazie a questo Desk-Set Boss Original di STABILO che trovi in offerta adesso su Amazon allo straordinario prezzo di 26,75€. Con un risparmio di oltre 10€.

Con Amazon Prime potrai usufruire sempre di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.